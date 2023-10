Crosia, arriva in pronto soccorso con strane ferite da taglio: è giallo

Giallo sulle ferite da arma bianca riportate da un uomo di Mirto Crosia che ieri alle prime luci del mattino si è presentato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Rossano. Accoltellamento, incidente fortuito, oppure ferite autoinferte?

Al momento non vi è nulla di certo. Sono infatti da chiarire circostanze e dinamica dei fatti che hanno portato all’accoltellamento dell’uomo. A quanto pare l’uomo non è stato chiaro su cosa gli fosse accaduto e non ha fornito delucidazioni esaustive su come si fosse procurato quelle ferite. I sanitari hanno quindi avvisato le forze dell’ordine e sull’episodio stanno ora cercando di fare luce i carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano.

