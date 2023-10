Il maltempo fa slittare l'apertura della SS107 "Silana Crotonese" a San Pietro in Guarano

Le avverse condizioni metereologiche degli ultimi giorni hanno purtroppo impedito il completamento delle lavorazioni di impermeabilizzazione e pavimentazione in corrispondenza del Viadotto Testa D'Arente, sulla strada statale 107 'Silana Crotonese' a San Pietro in Guarano in provincia di Cosenza, indispensabili alla piena funzionalità dell’arteria.

Sarà pertanto necessario differire l’apertura del tratto di strada al completamento di tali ultime attività, apertura pervista per la giornata di sabato 04 novembre.

Fino a tale data, il traffico veicolare continuerà ad utilizzare i percorsi alternativi individuati in sede di COV presso la Prefettura di Cosenza con tutti gli Enti interessati.