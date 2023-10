In tre mesi sparite altre 391 imprese: a Cosenza i lavoratori più poveri

La sostanza del mondo imprenditoriale cosentino prova a ricompattarsi all’interno di una narrativa che diventa un vicolo cieco in fondo a un percorso generale ad ostacoli. I dati appena sfornati da Movimprese ricostruiscono un terzo trimestre di buone intenzioni (ma solo sulla carta) che si registra in tutta la provincia, con una demografia d’impresa che torna a crescere rispetto alla rilevazione di giugno (+0,23%). Tre mesi che definiscono dinamiche di un tentativo di risveglio dopo aver viaggiato tra le dune di un percorso di crescita inesistente. Certo, l’euforia è saldamente ancorata alla tempesta perfetta che da un paio d’anni attraversa tutta l’economia, da un capo all’altro dei paesi dell’Eurozona. Movimprese inchioda il risultato trimestrale a una vitalità, comunque, contenuta del sistema imprenditoriale con un saldo (+162) che si colloca ben al di sotto della media degli ultimi dieci anni e i flussi di apertura e chiusura delle aziende finiscono per segnalarsi tra i meno brillanti del periodo.

Il canovaccio si snoda attraverso un reticolo imprenditoriale costituito da 69.422 imprese iscritte nei registri della Camera di Commercio. Quelle attive sono 58.140 (+0,28% rispetto a giugno), ma le difficoltà non mancano. Smarrimento, delusioni, frustrazioni, promesse tradite definiscono il percorso d’uscita dal mercato di ben 391 aziende che hanno gettato la spugna (+0,56% rispetto al secondo trimestre). Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, l’emorragia delle chiusure rallenta (quelle affogate nei debiti e finite fuori mercato erano state 489). Ma nel confronto col 2021 (384 le attività che avevano spento le loro insegne, dunque, 7 in meno rispetto al 2023) i numeri non tornano. E a marcare le distanze ci sono anche i dati poco confortanti delle nuove iscrizioni (553 contro le 576 dello scorso anno e le 600 del 2021).

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza