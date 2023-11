Cosenza, il maxiprocesso Reset rischia di saltare

Ci vorrà più o meno una settimana per per sciogliere il fiocco che ieri mattina l’avvocato Enzo Belvedere ha annodato al filo del processo “Reset” il cui rito ordinario si sta celebrando nell’aula bunker di Lamezia Terme. La decisione, del collegio giudicante, sulla questione sollevata dall’avvocato Belvedere, si conoscerà nella prossima udienza fissata per mercoledì 8. Il legale, ieri mattina ha sollevato la questione circa la nullità dell’udienza preliminare e i successivi rinvii a giudizio perché nel provvedimento non sarebbero state indicate le norme «tassativamente» previste dalla cosiddetta Legge Cartabia. Un a circostanza quest’ultima, che se si dovesse rivelare essenziale, farebbe riavvolgere radicalmente il nastro del processo. La nullità del decreto dell’udienza preliminare è stata avanzata anche dall’avvocato Rossana Cribari prima che seguisse l’adesione di tutto il collegio difensivo a eccezione dell’avvocato Nicola Carratelli, che difende l’ex sindaco di Rende, Marcello Manna (che è tornato a reiterare la richiesta di separazione del processo penale).

Sulla questione della nullità è intervenuto il pubblico ministero Vito Valerio, il quale si è opposto all'accoglimento dell’istanza avanzata dal collegio difensivo. Istanza, che potrebbe determinare l'annullamento dell'udienza preliminare e il rinvio degli atti alla Procura per un nuovo esercizio dell'azione penale.

Si chiude con un punto di domanda determinate, quindi, l’ennesimo paragrafo del processo "Reset" – istruito dalle carte dell’omonima inchiesta condotta dalla Dda di Catanzaro – che vede imputate (per quanto riguarda il rito ordinario) centoventi persone. Un secondo troncone dell'indagine, al momento, è all'attenzione del Giudice dell’udienza preliminare di Catanzaro per il rito abbreviato.

