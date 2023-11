Dimensionamento scolastico a Cosenza, ignorati i pareri dei consigli d’istituto: si rischia una pioggia di ricorsi al Tar

La scuola è una smorfia che affonda nell’incertezza di giorni inquieti, tra diritti negati e doveri obbligati. La mappa degli istituti d’istruzione dei prossimi tre anni in Calabria dovrà essere definita entro la fine di novembre. A Cosenza, la Provincia ha già chiuso la fase preliminare con l’indicazione dei codici meccanografici delle presidenze accorpate e la ridistribuzione dei punti di erogazione dei servizi. Elementi che devono essere trasmessi all’Ufficio scolastico regionale che attende, per lunedì, anche la proposta di delibera della giunta calabrese per il previsto parere definitivo che arriverà entro il 15 novembre. Infine, l’atto solenne della Regione con l’approvazione del piano che prevede la soppressione di 79 autonomie in tutta la Calabria, 29 delle quali nel Cosentino. Un viaggio senza ritorno? Sì. Almeno fino a lunedì sera. Poi, è successo qualcosa che può cambiare la storia di questi ultimi mesi di veleni. Il Tar campano ha tirato il freno giuridico sugli accorpamenti.

I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso della Regione campana sospendendo il decreto interministeriale (coprodotto dal Ministero dell’Istruzione e del merito e da quello dell’Economia e finanze) sul dimensionamento e rimettendo gli atti alla Corte costituzionale che dovrà sbrogliare la matassa della legittimità di una norma che ha destabilizzato l’Italia. L’iniziativa giudiziaria è della Campania ma gli effetti della decisione sulla riforma delle autonomie scolastiche si estenderanno, inevitabilmente, a tutte le altre regioni. Il Tar ritiene che ci sia una competenza concorrente in materia scolastica. Il 21 novembre la Corte costituzionale prenderà una decisione che, inevitabilmente, orienterà il mondo della scuola, da Nord a Sud. Ma è, soprattutto, il meridione a galleggiare nella penombra di un futuro incerto.

