Dimensionamento scolastico, Rende si ‘ribella’. Docenti e studenti in coro: “Non si perde solo l'autonomia, ma anche l'identità” VIDEO

Non si danno pace. L'idea di poter perdere l'autonomia scolastica, dipesa dall'accorpamento ad altri Istituti, li perseguita. Di chi parliamo? Degli inquilini del pianeta scuola, sponda rendese. Una degna rappresentanza di dirigenti, docenti e studenti prende parte all'incontro organizzato da “Attiva Rende”: un dibattito teso a raccogliere sfoghi e potenziali proposte, con un filo-conduttore chiaro: unificare i licei “Pitagora” e “da Fiore” sarebbe un autogol pazzesco. Sia in termini di numeri (sarebbe complicatissimo gestire una Istituto di oltre 2000 studenti, suddiviso in cinque plessi...), sia in termini di perdita di identità.