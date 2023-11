Divano in fiamme in un'abitazione di San Sosti: evacuata una famiglia

A San Sosti per un po’ di tempo si è temuto il peggio. Il bilancio dell’incendio che s’è sviluppato nel tardo pomeriggio di oggi in un’abitazione è stato di un divano distrutto poiché completamente avviluppato dalle fiamme e d’alcuni mobili e suppellettili bruciacchiate ma in sostanza inservibili, pareti annerite. Per fortuna la famiglia abbastanza numerosa (tre adulti e alcuni bambini) residente in quell’abitazione è rimasta completamente indenne. Resta comunque il fatto che l’abitazione al momento è inagibile e la famiglia dovrà rimanere fuori casa.

Erano tutti usciti gli abitanti, d’origine romena, allorquando nel tardo pomeriggio festivo di ieri tutto d’un tratto s’è visto del fumo fuoriuscire da alcune imposte al piano superiore del fabbricato in Via Diaz.

