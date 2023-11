La rinascita del centro storico di Cosenza passa da una ricca messe di fondi

La rinascita della città vecchia: attesa e annunciata e, ora, concretamente vicina. L’apertura del terzo cantiere avviato con i fondi del Cis, riguardante la riqualificazione dell’area di Porta Piana segna un passo importante verso il futuro. E giunge, peraltro, dopo l’avvio di altri lavori afferenti piazza Amendola e i giardini urbani diffusi disseminati tra i palazzi di Santa Lucia. Gli orti nati tra le antiche strutture murarie diverranno luoghi visitabili. Entro fine anno, invece, prenderanno il via gli interventi per mettere in sicurezza l’intera parete di Porta Piana.

L’inizio del 2024 coinciderà con altri poderosi interventi legati al mega finanziamento concesso dal ministero dei Beni Culturali. Sono sette e riguarderanno l’accessibilità di strade e piazze e l’avvio di collegamenti stabili con mezzi elettrici; il rifacimento degli impianti fognari e idrici; la ristrurtturazione della Biblioteca Civica con la digitalizzazione di tutti i volumi che vi sono custoditi; il nuovo allestimento del complesso di San Domenico che ospita l’Unical; la strutturazione con adeguata segnaletica di tutti i percorsi storici a beneficio di turisti e visitatori; ll’attesa ristrutturazione di piazzetta Toscano e il restauro complessivo della Villa Vecchia. Si tratta, insomma, di una vera e propria positiva “rivoluzione”.

