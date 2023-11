A Cosenza si corre (troppo), residenti di via Sambiase terrorizzati dalle auto-pirata

Un rettilineo lungo circa mezzo chilometro su viale della Repubblica. Tra la sede dei vigili del fuoco (via Miceli) e l’incrocio di via Zara, in prossimità dell’ospedale Annunziata. Cinquecento metri di strada che molti automobilisti, di giorno e di sera, scambiano in un autodromo. Noncuranti di limiti di velocità e di strisce pedonali percorrono questo tracciato ad altissima velocità. Gli abitanti di via Sambiase, soprattutto, da dove si arriva alle Case Mimime e Muoio Piccolo, arrivando dalla traversa vicino a via Savoia, hanno paura di attraversare la strada perché temono di essere travolti da qualche pirata. Un pericolo che dura da tempo, che è stato segnalato anche agli organi competenti, ma non è stato preso alcun provvedimento.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza