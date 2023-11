Cosenza, ultimati i lavori di manutenzione dell'Anas sul viadotto "Testa D'Arente" a San Pietro in Guarano

Sulla strada statale 107 'Silana Crotonese', Anas ha ultimato i lavori di manutenzione sul Viadotto 'Testa D'Arente' a San Pietro in Guarano, in provincia di Cosenza.

L’intervento, il cui investimento complessivo ammonta a circa 3,5 milioni di euro, si è reso necessario a causa del forte degrado registrato sui cavi di acciaio delle travi, che reggono l’impalcato, e per garantire la circolazione in piena sicurezza.

Le armature sono state sostituite con cavi esterni, perché corrose ed in alcuni casi tranciate, così da restituire alle travi e agli interi impalcati, le originarie caratteristiche di resistenza e la completa funzionalità.

L’intervento ha imposto la realizzazione di dispositivi per l’aggancio dei cavi in corrispondenza delle testate delle singole campate, con necessità di demolizione e ripristino delle solette di transizione, attività che purtroppo ha comportato la totale chiusura della SS 107 con deviazione del traffico veicolare lungo i percorsi alternativi.

Rimane ancora per qualche giorno in vigore la limitazione per i mezzi pesanti con massa superiore a 23 tonnellate, nelle more degli ultimi accertamenti in corso sulla tratta.