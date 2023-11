A Cosenza torna il servizio scuolabus e terminano anche i disagi

Non mancarono le proteste dei cittadini, così come gli appelli indirizzati all'amministrazione comunale da parte dei consiglieri di minoranza. E questo in virtù dell'avvio in ritardo del servizio di scuolabus. Ebbene, a distanza di due mesi dal suono della prima campanella dell'anno pare che la vicenda abbia trovato una soluzione. Ieri, infatti, Palazzo dei Bruzi ha informato che dal prossimo lunedì 13 novembre partirà il servizio, mentre sono già aperte le iscrizioni.

Nella medesima nota si specifica che «i genitori degli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado presenti sul territorio, possono effettuare le procedure di richiesta del servizio anche online all’indirizzo del Municipio, dov’è scaricabile l’apposito modello di istanza. Lo stesso può essere, comunque, ritirato anche personalmente presso gli uffici del settore Educazione siti al piano terra di Palazzo dei Bruzi». Insomma, della serie tanto tuonò che piovve.

