Le restituiscono la borsa con i soldi: l’aveva dimenticata nel cimitero di Corigliano

Storie di ordinario senso civico che però assumono, di questi tempi, la connotazione di straordinario.

Si commenta così il bel gesto che giunge dal cimitero di Corigliano dove una donna ha lasciato distrattamente la propria borsa in una delle cappelle votive. La proprietaria della borsa si era poi allontanata senza fare ritorno a prenderla. In questo frangente sono intervenuti alcuni lavoratori della ditta “Stige” che svolge una serie di servizi nel cimitero ausonico, dalla cura alla pulizia dell'area alle informazioni ai cittadini.

Gli operai in servizio si sono accorti della presenza della borsetta rimasta incustodita. Dopo essersi accertati che la proprietaria non fosse nei paraggi e che non si fosse allontana in maniera momentanea, si sono premurati di prendere la borsa e metterla al sicuro, anche perché qualcun altro avrebbe potuto passare dalla cappella e magari rubarla indisturbato.

Nel cercare indizi circa l’identità della proprietaria, è stato anche appurato che all’interno vi era anche una ingente somma di denaro, quasi 500 euro.

Dopo qualche ricerca gli operai sono riusciti ad individuare i riferimenti della proprietaria che è stata rintracciata e contattata.

Ieri mattina, quindi, si è giunti all’epilogo di questa storia a lieto fine con la restituzione alla legittima proprietaria della borsa e del suo prezioso contenuto. Una storia decisamente a lieto fine.

