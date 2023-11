Paola mantiene l’alta velocità: una nuova linea lungo il Tirreno

Dalla città di Paola continuerà a passare l’Alta Velocità. «Per la nuova linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria verrà scelto il percorso tirrenico per ridurre al minimo la distanza e aumentare al massimo la velocità». Lo afferma il sindaco Giovanni Politano. Il percorso alternativo montano più lungo ed economicamente più oneroso sarebbe bocciato.

«Si era paventata, in più occasioni – spiega il primo cittadino - l’ipotesi di un percorso più interno tra le montagne del Pollino e della Sila per passare da Cosenza ma, a quanto pare, l’opzione si sta rivelando insostenibile per via di alcuni interventi ingegneristici da primato mondiale che renderebbero i lavori troppo lunghi e costosi, nonché naturalmente complessi. Il tracciato tirrenico prevede una linea completamente nuova di ultima generazione, separata da quella già esistente, che già oggi garantisce prestazioni di tutto rispetto e già oggi permette ai treni di spostarsi tra Roma e Reggio Calabria in meno di cinque ore, presto quattro grazie ai lavori già in corso più a nord».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza