Rende, l’ateneo di Arcavacata incanta pure gli analisti cinesi

I record dell’Unical. L’ateneo di Arcavacata riceve un riconoscimento dietro l’altro. E i suoi docenti incassano premi e benemerenze costantemente. L’avvio dei corsi di Medicina, l’ingresso della sede accademica nel centro storico del capoluogo bruzio, le risorse in via d’investimento destinate a rafforzare vari segmenti strutturali del campus (tra cui quello sportivo) fanno pensare a una ulteriore espansione dell’università voluta da Beniamino Andreatta.

Il rettore Nicola Leone non nasconde la propria soddisfazione ora che nuove positive valutazioni sono arrivate dalla Cina. «Giunge da Shanghai, a distanza di qualche settimana da quello del Times Higher Education, un altro buon risultato in un ranking internazionale che valuta i migliori atenei del mondo. È rilevante, anzitutto, che l’Unical» spiega il Magnifico «sia entrata in classifica in 7 diverse aree disciplinari, confermando che la qualità scientifica è diffusa e attraversa tutta la nostra università. Ed è ragguardevole il risultato conseguito nel settore Ict, con ottimi piazzamenti sia su Telecomunicazioni che Informatica dove la nostra è la prima università d’Italia per l’impatto della ricerca. Ciò conferma la capacità di una giovane università come l’Unical di competere a livello globale e ci incoraggia a moltiplicare i nostri sforzi per assicurare ai nostri studenti una formazione di qualità che consenta loro di affermarsi in un mondo del lavoro sempre più competitivo e basato sulla conoscenza».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza