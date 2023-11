Rubano un furgone ad un megastore di Scalea, arrestati a Casoria con 80mila euro di scarpe rubate

È un furgone l’obbiettivo dei Carabinieri della sezione radiomobile di Casoria. Dai colleghi calabresi di Scalea è arrivata una dritta: un veicolo commerciale è stato rubato ad un megastore di calzature del posto. Ora è localizzato nel parcheggio di un centro commerciale in via San Salvatore, a pochi chilometri dalla caserma di Casoria. Dentro potrebbe esserci un cospicuo bottino. I militari si avvicinano al luogo segnalato dal gps e intravedono un furgone che corrisponde alla descrizione. E’ piantonato da due persone. Quando decidono di intervenire scoprono che i due hanno in tasca le chiavi del veicolo rubato e quelle di un secondo furgone, anche quello in sosta a pochi metri. Nei due cassoni scarpe di vari marchi: 1158 paia, completi di scatole e pronti per essere rivenduti in chissà quale mercato. 80mila euro di prodotti rubati, ora destinati a tornare nelle mani del legittimo proprietario. Arrestati per furto aggravato Giuseppe Bove e Antonio Nardi, di 22 e 23 anni. Entrambi di Poggioreale torneranno in manette nel loro quartiere ma per occupare una delle celle del carcere locale.