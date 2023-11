Crosia, minaccia il suicidio ma viene convinto a desistere dai carabinieri

Era intenzionato a togliersi la vita, ma il tempestivo e professionale intervento dei carabinieri evita il peggio. È quanto avvenuto ieri pomeriggio a Mirto Crosia dove un cinquantenne in evidente stato di agitazione aveva manifestato la volontà di farla finita. L’uomo è uscito sul balcone della sua casa urlando e minacciando di buttarsi di sotto. L’appartamento in questione si trova al sesto piano di un palazzo nel quartiere di via delle Scienze nel piccolo centro jonico e l’uomo, che vive da solo in quella casa, era già pronto a scavalcare la ringhiera quando i carabinieri della locale stazione sono intervenuti.

Il cinquantenne si era barricato in casa, ma i militari sono riusciti ad aprire la porta e fare irruzione nell’appartamento dirigendosi sul balcone. Qui sono riusciti a far desistere l’uomo dal suo insano intento operando in maniera ferma e decisa riuscendo, nonostante la sua stazza, a farlo rientrare in casa. Dopo aver ripristinato tutte le condizioni di sicurezza, i carabinieri hanno affidato il cinquantenne al personale del 118 che nel frattempo aveva risposto alla chiamata di emergenza giunta dopo che i vicini di casa avevano dato l’allarme di quanto stava accadendo. Il paziente è stato quindi portato all’ospedale di Corigliano per essere sottoposto a tutte le cure per il suo caso specifico.