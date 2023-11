Nuova aggressione nel carcere di Rossano, agente finisce in ospedale

Assume contorni sempre più preoccupanti la situazione che si sta vivendo all’interno del carcere di Corigliano Rossano dove è avvenuta una ennesima aggressione ad un agente della polizia penitenziaria che è finito in ospedale e che dovrà essere operato d’urgenza. Purtroppo però, nonostante la frequenza allarmante con sui questi episodi si stanno verificando nel reclusorio di contrada Ciminata Greco, non vi è stato un intervento deciso da parte delle istituzioni preposte. L’ennesima gravissima aggressione nel carcere di Rossano, è avvenuta ad opera di un detenuto con problemi psichiatrici, contro un agente della Polizia Penitenziaria che ha riportato la frattura del braccio e dovrà essere operato. Il detenuto, all'uscita della cella nel mentre si stava recando all’area dei passeggi, senza motivo, ha aggredito l’agente. Si è anche appurato che solo il giorno prima, sempre lo stesso detenuto, aveva spaccato la cella e buttato addosso agli agenti di guardia pezzi di ceramica del water e del lavandino, mentre quale giorno addietro sembra che avesse detto allo psichiatra che avrebbe “spaccato” qualche poliziotto. Ieri l’aggressione e nella colluttazione il detenuto è caduto addosso al poliziotto causandogli la frattura dell’omero, per cui dovrà essere operato in breve tempo.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza