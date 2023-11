Fusione tra Cosenza, Rende e Castrolibero: il sindaco Caruso contesta il progetto

La “città unica” che... divide. L’iniziativa di otto consiglieri regionali di centrodestra di promuovere con apposita legge la nascita di un nuovo ente pubblico territoriale che unisca formalmente Cosenza, Rende e Castrolibero, infiamma gli animi della politica e dell’associazionismo.

A Rende è stata decisa da 16 associazioni civiche e numerosi ex consiglieri comunali una raccolta di firme per proporre l’«autonomia» del municipio del Campagnano rispetto al futuro quadro di conurbazione amministrativa, mentre a Cosenza, il sindaco Franz Caruso ha bocciato l’iniziativa legislativa proposta dagli esponenti della maggioranza di governo regionale. «Ribadisco il mio sì convito alla fusione dei comuni» ha detto Caruso «ma ribadisco anche il mio no altrettanto convinto al metodo scelto e calato dall’alto dai consiglieri regionali del centrodestra».

Il primo cittadino bruzio ha pure aggiunto: «Così come concepita questa proposta di legge, mi sembra illiberale e antidemocratica». Caruso ha parlato di «fusione a freddo» e di una legge «fascista». Parole forti.

Alle quali ha subito risposto la consigliera regionale di Fratelli d’Italia, Luciana De Francesco (tra i promotori del disegno di legge). «Il sindaco Caruso sarà domani in commissione ed esporrà le sue tesi» afferma la consigliera « che peraltro ha inteso già anticipare alla stampa. Perplessità, contrarietà e, meglio ancora, emendamenti, sono atteggiamenti politici più che legittimi. Meno legittimo è aggettivare con toni poco istituzionali un disegno di legge che recupera una necessità e una domanda presente nella comunità cosentina da 50 anni. Così come ci si dimentica che la commissione sta lavorando al progetto da ben sei mesi, accogliendo i contributi e le proposte di tutte le componenti politiche, delle associazioni, degli ordini, senza mai censurare alcun dissenso».

