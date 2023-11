Arrestato a Bari il latitante Leonardo Nino Abbruzzese: era sfuggito al blitz "Athena" contro le cosche della Sibaritide

Leonardo Nino Abbruzzese appartenente all'omonima cosca di Cassano è stato arrestato dai carabinieri del comando provinciale di Cosenza, a Bari. L'uomo era ricercato perchè destinatario di una ordinanza di custodia cautelare nell'ambito della inchiesta antimafia "Athena" condotta nella Sibaritide contro i clan egemoni dalla DDa di Catanzaro, guidata dal procuratore Vincenzo Capomolla.

Non solo; Abbruzzese è oggetto di un altro provvedimento restrittivo emesso però su richiesta della procura di Castrovillari in relazione al pestaggio di due cittadini ghanesi avvenuto a Cassano nel giugno scorso. Il latitante è difeso dall'avvocato Rossana Cribari. Il capo carismatico della consorteria degli "zingari" Celestino Abbruzzese, detto "Asso di bastoni" , suo stretto congiunto, è stato arrestato l'altro giorno per un aggravamento di pena sollecitato dalla procura del capoluogo di regione.