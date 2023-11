Si tuffa col mare in tempesta a Belmonte, ritrovato morto sulla spiaggia un 50enne di origine anglosassone

Il mare ha restituito ieri il corpo dell’uomo di 53 anni di nazionalità anglosassone che nella tarda mattinata di lunedì si era tuffato nei pressi degli scogli di Isca tra i Comuni di Amantea e Belmonte Calabro. A riva c’era la moglie che ha lanciato tempestivamente l’allarme non vedendo riemergere l’uomo. Dopo la richiesta di soccorso sul posto si sono recati i mezzi della Capitaneria di Porto nonché un elicottero della Guardia Costiera e uno della Guardia di Finanza per le ricerche che sono andate avanti fino all’imbrunire dell’altro ieri. Ma fino a tarda ora le stesse non hanno prodotto alcun esito. Sono quindi proseguite all’alba di ieri. Il rinvenimento del corpo senza vita dell’uomo è avvenuto in mattinata a qualche centinaio di metri dal luogo da dove era scomparso. È stata una vera e propria imprudenza quella di tuffarsi a mare con onde altissime e in un tratto fortemente sconsigliato anche per via di quei risucchi dei cavalloni che con molta probabilità hanno sopraffatto l’uomo impedendogli quindi di tornare a riva.