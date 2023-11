Dimensionamento scolastico, il “Pitagora” di Rende illustra i motivi del no: domani assemblea

“Fermiamo il dimensionamento scolastico”. È questa la petizione online “lanciata” dal Comitato dei genitori degli studenti del Liceo “Pitagora” che domani, venerdì, alle ore 14,30, nell’auditorium dell’Istituto “Cosentino” di via Repaci, terrà un incontro pubblico, alla presenza degli organi di stampa locali, per spiegare le ragioni del “no” al Piano di dimensionamento scolastico 2024-27 proposto dal Consiglio provinciale di Cosenza.

Nei giorni scorsi si è riunito proprio il Comitato dei genitori costituito dai rappresentanti di classe del Liceo scientifico-linguistico-scienze Applicate “Pitagora” di Rende, con la presenza dei rappresentanti degli studenti del Consiglio d’Istituto e della Consulta Provinciale. A tal riguardo, il Comitato all’unanimità «esprime seria preoccupazione e contrarietà sia nel merito che nel metodo della proposta di dimensionamento. In relazione al metodo utilizzato dall’Amministrazione provinciale – si legge in una lettera aperta - ci preme sottolineare che sono state disattese le Linee di Indirizzo emanate dalla Regione Calabria. Esse stabiliscono per il secondo ciclo di istruzione che le Amministrazioni provinciali attivino la concertazione territoriale e, in particolare, prevedono la formulazione del parere obbligatorio, anche se non vincolante sulla proposta di dimensionamento scolastico da parte dei Dirigenti Scolastici. È stata omessa così, una fase di confronto e concertazione democratica, azzerando un passaggio delicatissimo e importante per la ridefinizione della rete scolastica della provincia di Cosenza. In particolare, si stanno assumendo importantissime decisioni evitando accuratamente il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, dei dirigenti scolastici, degli organi collegiali, nonché di quelle realtà istituzionali e sociali che operano nei territori in stretto raccordo con le scuole stesse».

Di fatto, per loro, l’Ente provincia «non ha tenuto conto della realtà specifica del Liceo Scientifico “Pitagora”, della sua storia recente che noi genitori conosciamo in qualità di beneficiari soddisfatti dei brillanti risultati ad oggi conseguiti, grazie ad una attenta, lungimirante e partecipata azione di governance». In particolare, vogliono evidenziare il trend crescente degli ultimi otto anni che «ha portato al raddoppiamento dell’utenza, che evidenzia la capacità di attrazione dell’offerta formativa».