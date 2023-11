Tagli alla scuola, è muro contro muro: crescono a Rende le adesioni al fronte del “no”

Una voce unanime e 1.253 firme, finora, raccolte. «I nostri no al dimensionamento». Studenti, prof, presidi, genitori, tutti insieme, per fermare ciò che, sulla carta, sembra già essere avviata. Ovvero una riforma della scuole calabresi con nuove linee guida e soprattutto accorpamenti locali. Ieri pomeriggio, nella sala del “Cosentino”, ha avuto luogo l’importante incontro promosso dal comitato dei genitori del liceo “Pitagora” di Rende. Il dibattito pubblico ha visto la presenza del professor Filippo Domma, presidente del Consiglio d’istituto, nonché di Sergio Tursi Prato e Carlo Rinaldo come rappresentanti dei genitori e la dirigente Alisia Rosa Arturi. Per tutti loro «da un lato si abbina a un’istituzione scolastica come il Liceo “Pitagora”, già dotata di una popolazione scolastica ben superiore alla soglia dei mille studenti e in ulteriore crescita, un altro liceo, il “Gioacchino da Fiore”, con ciò provocando un abnorme organismo scolastico definibile come “elefantiaco”; dall’altro lato si mantengono in vita e in “splendido isolamento” istituzioni scolastiche "ben al di sotto della soglia numerica minima di alunni, conservando addirittura l’autonomia».

