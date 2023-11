Unical, l'associazione "Università Futura" dona un defibrillatore: sarà disponibile nel Polifunzionale

Nei giorni scorsi, al Polifunzionale, l'associazione Università Futura con il presidente e alcuni membri ha donato un defibrillatore all'Università della Calabria, posizionandolo proprio nella struttura del campus.

"Da presidente dell'associazione vorrei esprimere la mia personale gratitudine ai ragazzi che erano presenti", afferma Francesco Bossio, "e orgogliosi di essere parte di quella che non è solo un'associazione, ma una scuola capace di arricchire il bagaglio culturale di esperienze. Aspettando il prossimo passo, che prevede la realizzazione di corsi BLSD necessari ad un corretto utilizzo della macchina e a cui potranno accedere docenti, studenti e personale tecnico, ringrazio la professoressa Panno, il prof. Parini e i professori che partecipando questa mattina hanno evidenziato come la sicurezza dell'ateneo sia obiettivo condiviso dall'intera comunità accademica. Un ringraziamento particolare al personale tecnico amministrativo nelle persone dei dirigenti, dei tecnici e degli operatori, senza di loro non saremmo riusciti a dare il nostro contributo nelle operazioni di riqualificazione e valorizzazione del centro storico dell'università".