Il mare si fa minaccioso sul Tirreno, balneari contro il Comune

La nuova ordinanza non soddisfa i balneari e il mare nel frattempo minaccia di fare altri danni. «È tutto rimasto come prima - spiegano i titolari dei lidi del litorale paolano - si sono rimangiati l’accordo fatto. Il provvedimento varato è lo stesso di prima. Ma quali sono - si chiedono - i provvedimenti adottati che coprono l’emergenza? Nessuno». Ma cosa è uscito fuori dalla nuova ordinanza? «Che a dettare le regole - rilevano ancora i balneari - siano enti sovracomunali che non hanno competenza in materia. Ci hanno preso in giro».

L’ordinanza del sindaco, la numero 139, è in vista delle mareggiate che insisteranno sul litorale nelle prossime ore. Nello specifico si ordina ai titolari delle concessioni demaniali di provvedere a metter in sicurezza le proprie strutture con soluzioni provvisorie e temporanee di protezione per il solito periodo di rischio e pericolo. E quindi, nuovamente, di prelevare la sabbia solo dall’area tra il terzo e quarto pennello (braccio) della zona sud del litorale.