Emergenza criminalità a Corigliano Rossano: lo Stato schiera in campo un Battaglione d’eccellenza

Arrivati a Corigliano Rossano i militari del 14° battaglione carabinieri Calabria di Vibo Valentia. E’ questa la prima risposta i termini di presenza tangibile dello Stato all’indomani del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza convocato dal Prefetto di Cosenza a seguito degli atti incendiari che hanno colpito la Sibaritide e che hanno visto tra i destinatari delle intimidazioni oltre a professionisti e imprenditori anche il nostro collega Luigi Cristaldi e la presidente del Consiglio Comunale Marinella Grillo.

Lo stesso Prefetto lo aveva annunciato al margine della riunione: più uomini e mezzi. E così è stato. Il 14º Battaglione Carabinieri "Calabria” è uno dei reparti costituenti l'organizzazione mobile dell'Arma dei Carabinieri. E’ stato istituito il nel 2017 a Vibo Valentia ed è alle dipendenze dirette della Prima Brigata mobile carabinieri. Si tratta di un corpo dell’Arma altamente addestrato e qualificato nei settori del controllo del territorio e della gestione dell’ordine pubblico.

Il loro arrivo, nella giornata di ieri, non è passato inosservato in città, dove fin dal mattino, in più punti, sono presenti presidi delle forze dell’ordine a pattugliare il territorio.

