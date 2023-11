"Paola in Blue", lavori fermi nel centro storico: mezzi abbandonati nei magazzini

Lavori al palo nel centro storico. Mentre il municipio di corso Garibaldi le cui opere sono iniziate da tempo per la realizzazione di un museo multimediale non sono ancora state completate, il progetto Paola in Blue sembra si sia arenato assieme ai mezzi che a suo tempo sono stati acquistati e che sono adagiati ancora in vecchi magazzini del Comune. Ma che sta accadendo? Il capogruppo consiliare Marianna Saragò ha annunciato che a breve presenterà una dettagliata interrogazione al riguardo.

Il passaggio di consegne tra la vecchia e la nuova amministrazione non è stato indolore. Non tutte le opere concepite difatti sono riuscite a proseguire sulla strada che era stata tracciata - e finanziata - a suo tempo.

Ma perché non è ancora partito Paola in Blue? Il progetto avrebbe tra l’altro dotato non solo di nuovi mezzi, ma anche di un impianto di videosorveglianza l’area centrale cittadina che è da tempo in balia dei vandali. Era concepito per evitare il consueto scarico e carico di merci dei corrieri che per le viuzze del centro storico spesso sostano per strada bloccando il traffico veicolare. Un progetto - finanziato dalla Regione - che è correlato a un sistema di varchi all’interno del borgo antico. Lo stesso va dalla piazza IV Novembre e raggiunge la zona del Duomo.

