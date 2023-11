Rende, cattivi odori dal Polo industriale: tornano le lamentele dei cittadini

«I miasmi che un nutrito gruppo di cittadini ha denunciato di percepire da diverse settimane, provengono sì dalla zona industriale di Rende, ma abbiamo fondati motivi per sospettare che non siano conseguenza di qualche incendio dei laghetti della ex Legnochimica oppure frutto dell’attività della predetta azienda ormai dismessa da più di 20 anni».

È l'avvocato Francesco Palummo, presidente dell'associazione Crocevia, ad intervenire sul dibattito dei giorni scorsi rilanciato da Gazzetta. A Rende, in particolare nella zona di Quattromiglia e principalmente verso la zona industriale, a volte la puzza sovrasta l'aria salubre della città. Ma, evidentemente, per l'associazione che più di tutte si è spesa, negli anni, per la bonifica dell'ex Legnochimica quei cattivi odori non sono più derivanti dal vecchio stabilimento.

