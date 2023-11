Pizzo, sicurezza sull’ex Ss 522: arriva il “richiamo” alla ditta

Garantire la sicurezza? Una priorità. E, in questa direzione, proprio i lavori in essere sulla ex Ss 522 non comprometteranno più la sicurezza degli automobilisti e dei motociclisti che l’attraversano, considerato che gli interventi sulla rete idrica di via Riviera Prangi stanno prendendo una svolta positiva.

Si tratta di interventi di sostituzione della condotta principale e, tutto l’appalto ha una spesa di 400mila euro; il tratto interessato dalla posa dei tubi è di circa 2 chilometri e, in particolare, va dalla lottizzazione Colaci al Santuario.

Ad accendere i riflettori sul pericolo corso dai mezzi in transito, era stato il gruppo consiliare “Domani è oggi” che aveva sollevato l’allarme riguardo alla mancanza di sicurezza, portando la vicenda nel question time dell’ultima seduta e richiamando così l’attenzione dell’assessore ai Lavori pubblici nonché vicesindaco, Vincenzo Pagnotta che, a seguito dell’ulteriore segnalazione lanciata sulla Gazzetta del sud, ha affrontato la questione direttamente con la società appaltatrice dei lavori, l’Edil Mov di Catanzaro, e subito ha ottenuto un maggiore impegno nella gestione del prosieguo. Attualmente è stata altresì rimossa la “discarica” che si era formata in zona Piedigrotta, per via del diverso materiale che l’impresa vi aveva collocato, migliorando di fatto l'aspetto visivo/estetico del luogo.

