Corigliano Rossano sotto choc, muore a 45 anni il consigliere Raffaele Vulcano

Ha lasciato sgomenti e addolorati la famiglia, amici e l’intera rappresentanza della politica locale la morte improvvisa del consigliere comunale Raffaele Vulcano, deceduto ieri mattina all’età di 45 anni. Un rappresentante esemplare delle istituzioni dal 2016, in onore del quale domani mattina, alle 8, sarà allestita la camera ardente nella sala consiliare di Piazza Santi Anargiri, da cui alle 16 si muoverà il corteo funebre diretto alla Cattedrale dove si terranno le esequie. L’intera città ha appreso con tristezza la notizia avendo potuto conoscere la correttezza e disponibilità della persona, dell’imprenditore e dell’uomo politico che aveva sposato le idee di centrodestra senza mai far pesare la sua appartenenza politica nel rapporto con la gente.

Numerosi i messaggi di cordoglio provenienti dal mondo della politica. Tra questi l’accorato messaggio trasmesso dall’Amministrazione comunale: «In questo momento di dolore e riflessione – si sottolinea riconoscendo il contributo di Raffaele Vulcano alla sfera politica ed al dibattito politico che si è sempre distinto per passione, correttezza, ma anche garbo e gentilezza – desideriamo esprimere le nostre più sentite condoglianze alla famiglia, a cui siamo vicini, ed a tutte le persone care da parte del sindaco, della giunta, della presidenza del consiglio, dell'intera civica assise e di tutta l’amministrazione del comune di Corigliano-Rossano». Analoghi messaggi sono stati trasmessi dal segretario e da tutto il Pd, dal coordinamento di Forza Italia, dall’ex sindaco Giuseppe Antoniotti.