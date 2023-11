Cosenza, troppi alberi pericolosi: insidie per pedoni e veicoli

Gli ambientalisti hanno ragione quando vedono alberi potati senza un criterio valido. E però la nostra città ha da anni un problema che non va sottovalutato e che spesso crea disagi senza per fortuna causare danni irreparabili o addirittura incidenti come quello di Roma costato la vita giorni fa ad una ottantenne. Ci sono piante di alto fusto che meriterebbero una cura diversa, un taglio che eviti una crescita verso l’alto e non verso i lati, contro possibili cadute. Invece, tranne l’operazione di restyling compiuta diversi anni fa sugli alberi posti ai lati di via degli Stadi, sul vialone che porta al “Marulla”, diventati un pericolo per passanti e automobilisti, poco è stato fatto.

E allora ogni volta che le raffiche di vento superano i livelli di guardia si verificano episodi come quello di ieri mattina lungo la strada che dallo Spirito Santo porta ai Tredici Canali. Uno degli alberi che si trova all’interno della Villa vecchia è caduto finendo sulla carreggiata. Per fortuna in quel momento non passava nessuno.

