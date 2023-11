Stazione di Castiglione, manca l’assistenza ai disabili

La stazione dei treni di Rende, sebbene sia nel territorio di Castiglione Cosentino, funziona bene. Molto meglio e con numeri importanti rispetto alla centrale, a quella di Vaglio Lise. Ogni giorno, per Paola e poi per i collegamenti con Reggio Calabria a Sud e verso Salerno, Napoli, Roma e via discorrendo, verso Nord, centinaia di migliaia di cittadini transitano in quel luogo. Epperò, evidentemente, qualche problema di troppo persiste. “Siamo i soci dell’Unione Italiana Ciechi di Cosenza con sede a Rende, e vogliamo esporvi un disagio avvertito da noi tutti, la maggior parte dei non vedenti utilizza il treno per spostarsi dalla stazione ferroviaria di Castiglione Cosentino”, hanno scritto ad esempio dall'unione Ciechi, nei giorni scorsi, ospitati dalla nostra testata. La stazione collega molti enti importanti come Università, comune di Rende, Unione italiana Ciechi e l’ospedale Hub di Cosenza ma il problema è che la stazione di Castiglione Cosentino non prevede il servizio di assistenza ai disabili, ovvero la Sala Blu.

