Ladri in azione nel Savuto, messi a segno due furti. Sui social il video delle loro incursioni

Blitz dei ladri nel Savuto. Delle vere e proprie bande sono entrate in azione nei giorni scorsi (come è testimoniato dalle immagini di una telecamera del circuito esterno di un'abitazione). Furti e tentati furti, in serie, in diversi centri dell’hinterland, da Santo Stefano di Rogliano a Carpanzano, da Mangone a Rogliano, hanno tenuto sotto pressione i carabinieri di Rogliano.

Il bilancio è di due rapine messe a segno a Santo Stefano di Rogliano e a Carpanzano; una è stata tentata a Mangone, un'altra, per la quale sono in corso accertamenti, è stata segnalata a Rogliano.

I malviventi si sposterebbero a bordo di una Golf nera, la cui sommaria descrizione è balzata sui social. Seguendo sempre la medesima tecnica, i ladri hanno preso di mira abitazioni private, non necessariamente in assenza dei proprietari. Evidentemente indifferenti ai rischi, hanno agito in pieno giorno e in zone non isolate e, persino, in palazzi condominiali, tuttavia in angoli urbani in certi momenti poco frequentati, penetrando nelle case attraverso finestre o balconi situati al pianoterra e al primo piano.

Quasi sempre, due “compari” a far da pali, uno a volto scoperto, l’altro con un passamontagna. A Mangone, da dove è scattato l’allarme, sono stati fotografati: pare che i carabinieri siano sulle tracce del primo. A Santo Stefano, l’incursione in un appartamento della centrale via del Merone ha fruttato danaro contante e alcuni orologi. Il proprietario, che in quel momento stava guardando la partita in tv, non si è accorto di nulla, se non a sera quando ha notato cassetti e armadi aperti nella camera da letto.

A Carpanzano, il colpo nell’abitazione di una vedova ultrasettantenne, nella piazza centrale del borgo, ha reso danaro contante, oro e una carta da bancomat. In quel momento, la donna non era in casa.