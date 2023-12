Corigliano Rossano, vertenza Simet: il giudice dà ragione ai lavoratori

Sono giunte nella giornata di ieri le ultime sentenze che hanno reintegrato in Simet lavoratori che erano stati licenziati con la procedura di licenziamento collettivo conclusasi nel settembre 2022. A comunicarlo la Faisa Cisal che ha posto l’accento su una sentenza in particolare, ossia quella che ha riguardato Elda Renna: «per la quale la sentenza potremmo dire valere doppio: perché indefessa sostenitrice della lotta, insieme con i propri colleghi, e perché, sebbene costituisse l’unica donna autista presente in azienda, non fu risparmiata dal licenziamento, come invece la legge prevede». E difatti, il Giudice del Lavoro, adito dall’avvocato Susanna Cecere dello staff legale FaisaCisal, ha dato ragione alla lavoratrice, ritenendo che «non colgono nel segno le eccezioni sollevate dalla difesa della resistente che pongono in evidenza una proporzione tra lavoratrici assunte prima della procedura e lavoratrici rimaste in azienda all’esito della procedura, giacché proprio la disposizione normativa richiamata evidenzia come il raffronto vada operato con riferimento “alle mansioni prese in considerazioni” e pertanto, nel caso in esame, con riferimento alle funzioni di operatore di esercizio, autista».

