Tragedia ad Oriolo, tenta di sradicare un albero e rimane schiacciato: morto un 74enne

Tragedia in contrada Santa Maria ad Oriolo in provincia di Cosenza. Un professore in pensione ha perso la vita a bordo del suo trattore. La vittima è Franco Siciliano 74 anni, che vive nella confinante Amendolara. Da qualche giorno insieme ad alcuni operai era intento a raccogliere le olive nel suo apprezzamento di terra, e proprio ieri doveva iniziare la macina. Purtroppo così non sarà, perché per cause ancora al vaglio degli inquirenti, il professionista da qualche anno in quiescenza, mentre guidava il mezzo agricolo, è stato colpito alla testa da un tronco di un albero, che l'ha ferito a morte (probabilmente il malcapitato stava tentando di sradicare l'arbusto ed è rimasto schiacciato). A nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo. Il 74enne è spirato in un attimo, in quel terreno che lui amava e accudiva con sacrifici e sudori. Lasciata la cattedra dell'istituto Agrario di Corigliano Rossano, la campagna era diventata, insieme naturalmente alla famiglia, un luogo di relax, in mezzo al verde e alla natura incontaminata dove amava andare per trascorrere qualche ora di serenità. Quella location però stavolta si è dimostrata ostile, strappandolo all'affetto dell'adorata moglie, dei figli e dei nipotini che erano la sua ragione di vita. Nel luogo teatro dell'incidente mortale, sono giunti i Carabinieri di stanza alla locale Stazione guidati dal comandante Rocco Introcaso che insieme ai suoi uomini ha iniziato le indagini, informando immediatamente dell'episodio di cronaca, la Procura della Repubblica di Castrovillari. Insieme ai militari dell'Arma, nella contrada oriolese è giunta anche l'ambulanza del 118 di Cassano, i Vigili del Fuoco appartenenti al Distaccamento permanente di Castrovillari e a quello volontario di Trebisacce, nonchè il medico legale che non ha potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso dello stimato professore, già di per sè segnato dalla vita. Infatti dodici anni orsono, in un terribile incidente stradale verificatosi sulla statale 106 all'altezza di Villapiana, ha perso la vita il suo diletto figlio Ivan di 21 anni. Lo scenario brutale si è ripetuto ieri, ed ha lasciato di stucco le comunità di Oriolo e Amendolara. La salma è stata trasportata presso la casa dello sfortunato insegnante e oggi si svolgeranno i funerali nella Chiesa dedicata alla Madonna della Salute.Sarà don Nicola Mobilio ad officiare le sacre funzioni in un paese che si è vestito a lutto per la perdita di una persona perbene apprezzato da tutti i suoi compaesani.