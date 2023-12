Corigliano, presa di mira la statua di San Michele Arcangelo

Sfregio nella chiesa di Santa Maria di Nives nella località di Schiavonea. Nella parrocchia, cuore del borgo marinaro, a quanto si è appreso è stata asportata la spada che adornava la statua di San Michele Arcangelo. La gravità sta più nel gesto in sé che nel valore del dell'oggetto. Pare infatti che si tratti di un manufatto fatto in cartapesta che andava ad abbellire ad arricchire la statua del Santo con i suoi simboli tipici. Come detto resta la gravità dell'azione avvenuta all'interno di una chiesa e soprattutto per l'alto valore simbolico che i fedeli attribuiscono ai simboli dei santi e ovviamente per l'offesa alla devozione devozione popolare. Ad accorgersi della mancanza della spada dalla mano si San Michele Arcangelo sono stati qualche giorno fa i fedeli che hanno informato del fatto il parroco.

