Incidente ferroviario a Corigliano Rossano, eseguita l'autopsia: il camionista è morto sul colpo

È morto sul colpo Said Hannaoui 24 anni, l’autista marocchino alla guida dell’autocisterna esplosa nello scontro con il treno regionale avvenuto al passaggio a livello in località Thurio. Subito dopo il suo corpo è stato investito dalle fiamme che si sono sprigionate a seguito dell’impatto. Queste i primi elementi emersi nel corso dell’autopsia condotta sui resti mortali del giovane avvenuta ieri mattina nell’obitorio dell’ospedale Nicola Giannettasio di Rossano. Un esame non semplice, anche perché il cadavere si presentava con bruciature su gran parte del corpo ed era in pratica semicarbonizzato. I risultati definitivi dell’esame autoptico saranno resi noti nelle prossime settimane da parte dei periti incaricati dalla Procura della Repubblica di Castrovillari che sta seguendo le indagini su disastro ferroviario in cui ha perso la vita anche il capotreno Maria Pansini, 61 anni, di Catanzaro Lido, di cui si sono già tenute le esequie, in quanto il magistrato titolare delle indagini non aveva disposto nel suo caso l’autopsia, come invece accaduto per Said Hannaoui. La famiglia di quest’ultimo, intanto, è arrivata in città, e dopo che le autorità competenti hanno restituito la salma ai congiunti, espletate le formalità di rito, il corpo di Said partirà per il Marocco questa mattina dove sarà tumulato una volta giunto a Casablanca.

