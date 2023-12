Montalto Uffugo, pioggia di multe per i genitori durante lo spettacolo dei figli

Ha indignato quel fogliettino della multa posato sul parabrezza. Le automobili erano dei genitori dei bambini che hanno partecipato al saggio di danza, presso il Palatenda, allestito in piazza Canonaco, a Taverna. All’uscita dello spettacolo, infatti, ospitato nella struttura allestita dall’associazione Anspi in occasione del “Cristmas Village”, molte famiglie si sono ritrovate la multa dei vigili urbani per come avevano posizionato le loro vetture. Multe ciascuna di 42 euro, considerate «ingiuste» dai residenti, proprio perché si sa bene che, non essendoci aree parcheggio, lo spazio esistente si sarebbe dovuto sorvolare. Ingiuste, soprattutto, perché si va a penalizzare una manifestazione pubblica che sta animando il Natale sul territorio.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza