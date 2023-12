Rossano, aggredisce la moglie e la minaccia con un coltello

La lite tra un uomo e una donna extracomunitari era iniziata con uno scambio di parole abbastanza acceso. Poi però è degenerata con schiaffi e spintoni e alla fine è spuntato fuori anche un coltello. È stata aggredita nel pieno centro dello scalo di Rossano la donna salvata in extremis da un passante.

È quanto si è verificato nella tarda mattinata di ieri nella città di Corigliano Rossano, in particolare allo scalo dell'area urbana rossanese.

Tristi protagonisti della vicenda un uomo di 40 anni di nazionalità straniera e la moglie. A quanto si è appreso la coppia ha iniziato a litigare per strada, con toni che sono diventati via via sempre più accesi fino al culmine in cui tra urla, spintoni e schiaffi pare che l'uomo abbia estratto addirittura un coltello brandendolo contro la donna.

La lite è avvenuta davanti a diverse persone che hanno assistito alla scena e nel momento in cui la situazione stava per degenerare uno dei passanti è prontamente e fortunatamente intervenuto per bloccare l'uomo che avrebbe potuto avere uno scatto d'ira con conseguenze ben più gravi.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza