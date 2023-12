Incidente ferroviario a Corigliano Rossano, chiesta un’audizione parlamentare

Un audizione urgente, in tema di sicurezza, è stata chiesta alle commissioni del settore di Camera e Senato dalle organizzazioni sindacali Usb Lavoro, Cat, Sgb e Cut a seguito del terribile incidente ferroviario avvenuto nella serata del 28 novembre scorso in località Thurio. L’incidente si è verificato sulla linea diesel a semplice binario Sibari-Catanzaro Lido, dove il treno 5677 si è scontrato con un camion rimasto fra le sbarre di un passaggio a livello. Nello scontro, a cui è seguito il divampare delle fiamme, sono morti la capotreno Maria Pansini di 61 anni e l’autista del camion Said Hannaoui di 24 anni. Rimasti feriti in maniera non grave 6 dei dieci passeggeri, nonché il macchinista del treno. Le sigle sindacali, in una nota a firma di Francesco Staccioli, Usb Lavoro – Antonino Catalano, Cat – Clemente Garruto, Sgb – Antonio Amoroso, Cub Trasporti), hanno coinvolto la Commissione X (Lavoro Pubblico, Privato e Previdenza Sociale) e la Commissione VIII (Ambiente, transizione ecologica, lavori pubblici, comunicazioni innovazione tecnologica) per quanto riguarda il ramo del Senato, e la commissione Commissione XI (Lavoro Pubblico e Privato), Commissione IX (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni) della Camera dei Deputati.

