Rende, al via l’attesa realizzazione di un Centro per l’autismo

I tempi stringono: entro fine mese, poco più di 20 giorni, tutto ciò che è stato programmato per Agenda Urbana e Pnrr deve essere completato. A meno che subentri una proroga per tutti che salterebbe, di fatto, molti Comuni in ritardo. Rende non fa eccezione, anzi. Proprio per questo i tre commissari stanno cercando di fare un lavoro anche di velocità, oltre che di scelte giuste e chiare. È il caso del nuovo centro per l'autismo che potrebbe vedere presto la luce. Almeno così sembra dalla delibera di giunta è, ancora di piu, dalla determina del dirigente di settore nominato da poco tempo. Si tratta, nello specifico, della programmazione Unitaria 2014-2020. Con il Por Calabrie l'intervento di realizzazione del Centro per l'Autismo nella Città di Rende. Leggendo meglio le diverse delibere si andrebbe a recuperare un immobile di proprietà pubblica.

