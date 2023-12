Cariati, la fuga all'impazzata e lo schianto mortale. La tragica morte di Salvatore Clemente Amato, 44enne di Crotone

La fuga, lo schianto, la morte. Salvatore Clemente Amato, 44 anni, di Crotone, era alla guida di un’auto rubata in mattinata a Taranto. Una Opel Corsa intercettata da una gazzella dell’Arma sulla Statale 106 jonica alle porte di Mandatoriccio. L’inseguimento fino a Cariati, provando a dileguarsi con un improbabile slalom tra le auto in circolazione. Fino allo scontro con un’altra vettura, tragico capolinea di quella folle corsa. È la trama dell’ultimo incidente mortale sulla Statale. Ma stavolta la strada non sarebbe sotto accusa. Lo schianto avvenuto ieri, all’ora di pranzo, lungo la Statale 106 jonica, nel tratto che attraversa il centro abitato di Cariati, all’altezza dello svincolo per il porto. L’uomo è morto sul colpo mentre una giovane donna, alla guida dell’auto travolta dall’Opel Corsa è rimasta ferita. Si tratta di una 28enne, M.L., una nota chef, residente a Corigliano-Rossano, finita in ospedale, a Cosenza, con fratture agli arti inferiori.

Amato stava provando a fuggire. Scappava da quelle sirene che lo tallonavano da un pezzo e, soprattutto, da un posto di blocco che era stato piazzato a Cariati come argine a quel tentativo di dileguarsi. L’inseguimento era partito da lontano. Pare che già nei pressi di Mandatoriccio, a nord di Cariati, la vettura tampinata da una “gazzella” dell’Arma, avrebbe investito un altro veicolo il cui conducente sarebbe rimasto, fortunatamente, illeso.

