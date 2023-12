Cosenza, i dipendenti Amaco incassano mezzo stipendio di dicembre

Stipendi all’Amaco: ancora briciole. E così dopo la mezza mensilità di novembre ecco che è stato pagato anche metà dicembre. Mancano all’appello la 14ma, ottobre e l’altra metà di novembre mentre la tredicesima è finita nel calderone del fallimento. Con Natale dietro l’angolo l’auspicio dei 134 lavoratori è che almeno la seconda parte dello stipendio di questo mese venga saldata in tempo per consentire a tutti di potere trascorrere un Natale un po’ più tranquillo. Da questo punto di vista il liquidatore Ferdinando Caldiero è stato di parola, con il beneplacito del Tribunale: aveva promesso che si sarebbe battuto per con sentire il pagamento di almeno parte delle spettanze.

Ora si aspettano notizie dal vertice che si terrà martedì alla Regione a cui interverranno tra gli altri sindacati, l’assessore ai Trasporti, Staine, e il sindaco Franz Caruso.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza