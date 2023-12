Concerto di Capodanno a Cosenza, varato il Piano-sicurezza

La macchina organizzativa per il concertone di Capodanno è partita. Il grande palco che ospiterà Giorgia come noto verrà allestito in piazza dei Bruzi. Ieri pomeriggio in Municipio si è svolta una prima riunione voluta dal sindaco Franz Caruso per affrontare i temi legati alla sicurezza. Con i più stretti collaboratori del primo cittadino erano presenti il comandante della Polizia municipale, Gianpiero Scaramuzzo, con i responsabili del settore viabilità, tecnici comunali, il promoter che curerà la parte dello spettacolo in piazza.

