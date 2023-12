Cetraro, ordine pubblico e sicurezza: si cercano risposte adeguate

La commissione regionale anti ’ndrangheta al completo sarà venerdì a Cetraro per incontrare il Consiglio comunale, le forze politiche e sociali e le associazioni cittadine. L’incontro - che segue di pochi giorni quello avuto nella cittadina tirrenica dal presidente della stessa commissione, Pietro Molinaro, con il sindaco, Ermanno Cennamo, l’assessore alle Politiche sociali, Barbara Falbo, e il coordinatore delle associazioni cittadine “Legalità e Memoria”, Gaetano Bencivinni, a causa della recrudescenza della criminalità organizzata nel territorio culminata con l’omicidio di Alessandro Cataldo - si terrà nella Sala consiliare “Don Roberto Russo”, con inizio alle ore 11. Al centro del confronto, ancora una volta, il problema dell’ordine pubblico, con le iniziative da concordare per trovare risposte adeguate all’annosa questione della nuova caserma dei carabinieri (ultimata da tempo, ma mai diventata operativa) - anche per verificare, nelle sedi istituzionali preposte, quali margini esistano per dotare la città della Tenenza dei carabinieri - all’emergenza legata allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti tra i giovani della città e alla vicenda legata al Mercato ittico.

