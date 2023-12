Cosenza, fumata grigia alla Cittadella sulla delicata vertenza Amaco

La sintesi della riunione di ieri mattina alla Regione sulla vertenza Amaco è dell’assessore ai Trasporti di Palazzo dei Bruzi, Damiano Covelli: salvaguardia dei livelli occupazionali e garanzia del servizio di Tpl nella città capoluogo. Davanti all’assessore Emma Staine si sono gettate le basi per provare in tempi brevi a uscire dal tunnel che ha imboccato l’azienda e con essa tutti i 134 lavoratori che con il Natale dietro l’angolo hanno incassato briciole rispetto alle spettanze arretrate (si attendono notizie su 14ma, ottobre, metà degli stipendi di novembre e dicembre). Prossimo step: una riunione tra tecnici, quelli della Regione e quelli di Cometra, per arrivare a una ipotesi, la più realistica possibile, valutando i progetti da mettere in campo.

