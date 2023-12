Corigliano Rossano, auto pirata travolge due donne. Trasportate in ospedale

È spuntata dal nulla l’auto che stasera ha investito due donne. E la cosa ancora più grave è che dopo l’incidente la vettura non ha lasciato tracce dietro di sé. Il racconto, quindi, è quello di un’auto pirata che investe due donne e dopo averle scaraventate a terra si dilegua nel traffico. Il fatto è avvenuto nella prima serata di ieri in via Galeno allo scalo di Rossano, portando scompiglio e apprensione tra la gente che in quel momento si trovava sulla via di collegamento tra due importanti arterie viarie cittadine.

I passanti hanno immediatamente chiesto aiuto e sul posto è giunta una ambulanza del servizio del 118, nonché una volante del commissariato di pubblica sicurezza di Corigliano Rossano.

A quanto si appreso pare che una delle due donne investite sia in dolce attesa ed in fatti i soccorritori avendo una sola barella sul mezzo hanno dato priorità alla gestante. Ad ogni modo entrambe le donne sono state trasferite al pronto soccorso dell’ospedale cittadino del Giannettasio dove sono state refertate e tenute sotto osservazione dopo la caduta. Intanto si sta cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente e soprattutto di risalire all’identità dell’uomo alla guida dell’auto. Sembra che si tratti di una auto tipo Mercedes, ma ancora gli inquirenti stanno acquisendo in tal senso tutti gli elementi utili per individuare il veicolo.