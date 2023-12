Dimensionamento scolastico, Straface annuncia: “A Corigliano Rossano abbiamo recuperato quattro autonomie”

"Come avevo già preannunciato nell'ultima assemblea la Giunta Regionale della Calabria ha approvato le modifiche al Piano di Dimensionamento Scolastico, prevedendo il recupero di ben 4 autonomie per quanto riguarda gli Istituti Superiori della nostra città per i quali erano stati previsti degli incomprensibili accorpamenti".

Così in una nota Pasqualina Straface Presidente della Terza Commissione Regionale Sanità, Attività Sociali, Culturali e Formative.

"Non appena investita della problematica da parte di Dirigenti, docenti, studenti e famiglie mi sono subito attivata con gli uffici regionali e devo ringraziare il Presidente Roberto Occhiuto e la Vice Presidente Giusy Princi per aver preso nota dei rilievi posti al Piano così come presentato in origine. Pertanto restano autonomi il Polo Liceale di Rossano, il Polo Liceale di Corigliano, l'ITI-IPA-ITA "Majorana" e l'ITAS-IRC di Rossano. Si tratta di istituti che rappresentano eccellenza e storia del territorio e che continueranno nella loro opera di formazione e crescita della popolazione studentesca.

Quello di oggi è un risultato importante frutto di un lavoro sinergico fra istituzioni regionali e che è stato reso possibile grazie all'autorevolezza delle interlocuzioni e al riguardo che il management regionale ha per questa città e il suo comprensorio. Questi sono gli strumenti che permettono sviluppo e crescita, e arrivano laddove la protesta fine a sé stessa non permette mai di arrivare".