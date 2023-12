La fuga su un'auto rubata e lo schianto mortale a Cariati, eseguita l’autopsia sul corpo di Salvatore Clemente Amato

Inizieranno questa mattina le operazioni dei periti sul luogo del terribile incidente avvenuto sabato scorso a Cariati, lungo la Statale 106, in cui è deceduto un uomo di 44 anni Salvatore Clemente Amato ed è rimasta gravemente ferita la giovane chef di Rossano Melania Luberto. La donna si trova ancora ricoverata in prognosi riservata all’Annunziata di Cosenza. Oggi, quindi, iniziano i primi accertamenti tecnici alla presenza del consulente incaricato dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, diretta dal dott. Alessandro D’Alessio, e dell’avvocato Francesco Nicoletti, incaricato dalla famiglia della chef per rappresentarla e tutelarla in tutte le fasi di indagine del caso. Intanto, ieri mattina, nell’obitorio dell’ospedale “Nicola Giannettasio” di Rossano, si è tenuta l’autopsia sulla salma del quarantaquattrenne, posta sotto sequestro dagli inquirenti dopo la constatazione del decesso a seguito dell’incidente. Dalle prime informazioni trapelate, pare che l’uomo avesse riportato nello scontro la rottura di tibia e perone, anche se per un quadro completo di dovrà attendere il deposito della perizia del medico legale nelle prossime settimane.

