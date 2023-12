Paura per una bambina a Corigliano Rossano. Gioca col cane, cade e finisce in ospedale

Momenti concitati ieri mattina a Corigliano Rossano per due episodi ravvicinati che hanno agitato la comunità rossanese. Il primo, il più serio, riguarda una bambina di 8 anni che si è ferita alla testa mentre stava giocando con un pitbull. Nonostante la gravità del fatto per fortuna la piccola non versa in pericolo d vita e le sue condizioni sono buone, a parte il comprensibile spavento. A quanto si è appreso pare che la bambina stesse amabilmente giocando con l’amico a quattro zampe, quando all’improvviso forse per un movimento repentino del cane la bambina è caduta sbatendo la testa. La bimba è stata quindi portata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “Nicola Giannettasio” di Rossano dove i sanitari di turno le hanno prestato tutte le cure del caso, medicando la ferita. Come detto, per fortuna, l’aggressione del cane non ha messo in pericolo di vita la bambina, per quando è da decifrare il comportamento dell’animale e il contesto in cui è maturata la caduta. Sull’accaduto sono impegnati a ricostruire la dinamica i carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano. Personale medico e carabinieri sono stati impegnati anche nel secondo episodio avvenuto poco dopo, sempre allo scalo di Rossano. Nelle centralissima e trafficatissima via Luca de Rosis una donna anziana è stata investita nel mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Il sinistro è avvenuto all’altezza dell’impianto semaforico che regola il traffico nel quadrivio che si affaccia sulla strada. Sul posto si è subito forato un capannello di gente, mentre sono stati attivati immediatamente i soccorsi.

Sul posto è giunta una ambulanza del 118, nonché i carabinieri del reparto territoriale cittadino. Subito soccorsa la donna ha riportato nell’impatto con la vettura solo ferite lievi, anche se in via precauzionale è stata comunque accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale cittadino per ulteriori accertamenti medici. Sulla dinamica dell’incidente, invece, sono già al lavoro i militari agli ordini del tenente colonnello Marco Filippi per verificare eventuali responsabilità e ricostruire tutte e fasi dell’accaduto. Solo due giorni fa altre due donne, di cui una in attesa, sono state investite allo scalo cittadino, da un pirata della strada che non si è fermato neanche a prestare soccorso.