Strage di San Lorenzo del Vallo, blitz delle forze di polizia nella Valle dell’Esaro

Una corsa a perdifiato. Luigi Galizia è in fuga da undici giorni per scampare a una condanna definitiva all’ergastolo. Il quarantaduenne di San Lorenzo del Vallo è braccato dalle forze di polizia che non gli danno tregua. Si sente una “preda” e sente sul collo il fiato dei “cacciatori”. Negli ultimi giorni le forze dell’ordine hanno fatto irruzione in un casolare e in alcuni immobili posti in aree di campagna della Valle dell’Esaro, in una zona perioferica di San Lorenzo e in alcune abitazioni di Cassano. La rete di rapporti e parentele del latitante è stata ricostruita pedissequamente dagli investigatori e tutti i possibili “appoggi” bruciati con azioni d’intervento mirate. Perquisizioni e appostamenti si sono moltiplicati nelle ultime 72 ore. Galizia, nella zona settentrionale della regione, non ha molto spazio per muoversi. La sua foto segnaletica è in bella vista nelle bacheche di tutti i presidi delle forze dell’ordine (compresa Polizia ferroviaria, aeroportuale e stradale) e il fascicolo che lo riguarda compare sulla scrivania dei responsabili delle migliori unità investigative del territorio.

